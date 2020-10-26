В Беларуси частный бизнес поддержал забастовку

В Беларуси частный бизнес поддержал забастовку6
- 26.10.2020, 11:14
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ИП также не работают.
Поступают сотни сообщений о том, что частный бизнес в Беларуси поддержал бастующих рабочих. Сайт The Village Беларусь попытался собрать информацию о неработающих ИП. Информация постоянно обновляется.
Кто не работает сегодня?
📍 OZ.by — закрыты все магазины по техническим причинам
📍 Dominos Pizza не работает — технические работы
📍 Пицца Лисицца тоже не работает
📍 На кухнях Додо Пицца пусто
📍Тренажерный зал S-PORT в БЦ «Порт» сегодня не работает
📍Магазин подарков Zorka Venera присоединился к забастовке
📍Кофейня "Культурный кофе" в Бресте сегодня закрыта
📍Тренажерный зал Moby Dick Gym тоже не работает
📍Также не работает тренажерный зал в Минске LaForza
📍Шиномонтаж на ул. Долгобродская, 14 поддерживает забастовку и не работает сегодня.
📍Papa Döner на Каменной горке закрыт — сандень.
📍Интернет-магазин 7745.by работает частично (скорее не работает), это подтвердили в компании: «Работаем», но отгрузка товаров временно не осуществляется из-за технических неполадок. Планируется только к завтрашнему дню. Магазины мастак сегодня не работают - переучет"
📍Рыболовные магазины Salmo не работают
📍Не работают кофейни Минска:
▪️26
▪️Мануфактура
▪️Территория кофе
▪️Кава крама
▪️Место
▪️Surf Coffee
▪️Moby Dick
▪️Наша Кава в Гродно
▪️Кондитерская риошь
▪️Чайная «Чайная почта»
📍Закрыт винный бар Svobody4
📍 Кафе Let It Be не работает сегодня
📍Студия керамики Moonceramic закрыта
📍Imaguru Startup HUB присоединился к забастовке
📍Скаладром Plato сегодня не работает
📍В ресторане Bloom Eatery сегодня сандень
📍Зоомагазин «Charlie» на Л.Беды 45 закрыт
📍В магазине спортивных товаров «Доминант» на Дзержинского, 11 сегодня сандень
📍Закрыт сегодня бар «Алкоголи»