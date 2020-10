В Беларуси частный бизнес поддержал забастовку 6 26.10.2020, 11:14

ИП также не работают.

Поступают сотни сообщений о том, что частный бизнес в Беларуси поддержал бастующих рабочих. Сайт The Village Беларусь попытался собрать информацию о неработающих ИП. Информация постоянно обновляется.

Кто не работает сегодня?

📍 OZ.by — закрыты все магазины по техническим причинам

📍 Dominos Pizza не работает — технические работы

📍 Пицца Лисицца тоже не работает

📍 На кухнях Додо Пицца пусто

📍Тренажерный зал S-PORT в БЦ «Порт» сегодня не работает

📍Магазин подарков Zorka Venera присоединился к забастовке

📍Кофейня "Культурный кофе" в Бресте сегодня закрыта

📍Тренажерный зал Moby Dick Gym тоже не работает

📍Также не работает тренажерный зал в Минске LaForza

📍Шиномонтаж на ул. Долгобродская, 14 поддерживает забастовку и не работает сегодня.

📍Papa Döner на Каменной горке закрыт — сандень.

📍Интернет-магазин 7745.by работает частично (скорее не работает), это подтвердили в компании: «Работаем», но отгрузка товаров временно не осуществляется из-за технических неполадок. Планируется только к завтрашнему дню. Магазины мастак сегодня не работают - переучет"

📍Рыболовные магазины Salmo не работают

📍Не работают кофейни Минска:

▪️26

▪️Мануфактура

▪️Территория кофе

▪️Кава крама

▪️Место

▪️Surf Coffee

▪️Moby Dick

▪️Наша Кава в Гродно

▪️Кондитерская риошь

▪️Чайная «Чайная почта»

📍Закрыт винный бар Svobody4

📍 Кафе Let It Be не работает сегодня

📍Студия керамики Moonceramic закрыта

📍Imaguru Startup HUB присоединился к забастовке

📍Скаладром Plato сегодня не работает

📍В ресторане Bloom Eatery сегодня сандень

📍Зоомагазин «Charlie» на Л.Беды 45 закрыт

📍В магазине спортивных товаров «Доминант» на Дзержинского, 11 сегодня сандень

📍Закрыт сегодня бар «Алкоголи»

