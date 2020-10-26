Бункерный Путин 8 Игорь Эйдман

26.10.2020, 13:24

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Пандемия показала, что главное качество главы Крелмя — патологическая трусость.

Это землятресение, Бэрримор?

- Нет, сэр, это Путин так трясется от страха в своем бункере, что даже у нас земля ходуном ходит.

Пандемия показала, что главное качество Путина - патологическая трусость. Она определяет все остальное. Трус боится окружающих, поэтому привентивно агрессивен и жесток. Трус опасается, что, сказав правду, будет наказан и, поэтому постоянно врёт. Трус боится конкуренции и окружает себя посредственностями; опирается на громил-"силовиков", которые дают ему иллюзию безопасности. Трус подло травит своих критиков, а потом жалко врёт и мечется перед угрозой разоблачения.

Множество мировых лидеров переболели Ковидом, никто из них не стал прятаться от инфекции. Только Путин панически, на месяцы скрылся в бункере, посетители которого обязаны сидеть неделями в карантине, а потом проходить какой-то несусветный "дезинфекционный коридор". Такого позора не пережила бы карьера демократически избранного руководителя. Но диктаторам трусость не помеха. Сталин тоже был патологическим трусом, страшно боялся покушений, подозревал подобострастное окружение в измене, опасался летать на самолётах, посещать фронт, в общем, всю жизнь трясся за свою прокуренную шкуру.

Путин активно рекламирует некую чудо-вакцину, которой уже привилась его дочь, заставляет прививаться своих чиновников. Но сам привиться боится, несмотря на то, что это было бы лучшей рекламой его затеи. Ведь патологический страх сильнее выгоды.

Сталину удавалось скрывать свою трусость. Путин во время пандемии совершил настоящий "каминг-аут". Мировые лидеры теперь знает, что президент России - патологический трус. Надеюсь, они и вести себя с ним будут соответственно.

Игорь Эйдман, "Главред"

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