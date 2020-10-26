закрыть
26 октября 2020, понедельник, 15:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ОМОН был вынужден уехать от протестующих студентов

7
  • 26.10.2020, 13:27
  • 14,032
ОМОН был вынужден уехать от протестующих студентов

Студенты БГУ стали в сцепку.

«Радыё Свабода» сообщает о том, что ОМОН был вынужден уехать от протестующих студентов Белорусского государственного студента. Они встали в сцепку и скандировали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН». Также сообщалось о том, что протестующие студенты заблокировали движение возле жедезнодорожного вокзала в Минске.

Напомним, вчера истек срок Народного ультиматума. Сегодня белорусы объявили забастовку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник