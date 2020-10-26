ОМОН был вынужден уехать от протестующих студентов 7 26.10.2020, 13:27

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Студенты БГУ стали в сцепку.

«Радыё Свабода» сообщает о том, что ОМОН был вынужден уехать от протестующих студентов Белорусского государственного студента. Они встали в сцепку и скандировали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН». Также сообщалось о том, что протестующие студенты заблокировали движение возле жедезнодорожного вокзала в Минске.

Напомним, вчера истек срок Народного ультиматума. Сегодня белорусы объявили забастовку.

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