ОМОН был вынужден уехать от протестующих студентов7
- 26.10.2020, 13:27
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Студенты БГУ стали в сцепку.
«Радыё Свабода» сообщает о том, что ОМОН был вынужден уехать от протестующих студентов Белорусского государственного студента. Они встали в сцепку и скандировали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН». Также сообщалось о том, что протестующие студенты заблокировали движение возле жедезнодорожного вокзала в Минске.
Напомним, вчера истек срок Народного ультиматума. Сегодня белорусы объявили забастовку.