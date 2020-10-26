Учителя минской гимназии: Нас - не сломали! 6 26.10.2020, 13:49

5,379

Учителя записали сильное обращение к народу, которое, в очередной раз, расставляет все по местам.

Учителя 50-ой минской гимназии записали сильное обращение к народу, которое, в очередной раз, расставляет всё по местам, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Не позволим больше никому и никогда превращать школу в удобный инструмент для обслуги режима! Школа предназначена для воспитания достойных молодых поколений, а не для штамповки бездумных рабов! Учителя должны дышать свободно и работать благодаря, а не вопреки.

"Мы заявляем, что мы - за единую, свободную, независимую и процветающую Беларусь, за страну, которую мы очень любим! ... На протяжении многих лет последовательно дискредитировалось положение и статус учителя... Но нас - не сломали! ... Мы обращаемся ко всему белорусскому обществу. И мы имеем на это право, потому что мы вместе воспитали достойное молодое поколение!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».