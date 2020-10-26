Ученые рассказали, каким термометром лучше всего измерять температуру тела 15 26.10.2020, 13:58

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Получить точные результаты позволяют далеко не все приборы.

Врач-терапевт Ольга Кошубина поделилась информацией о том, каким термометром лучше всего производить измерение температуры тела. По словам специалиста, получить точные результаты позволяют далеко не все приборы, пишет сайт lenta.ua.

Как считает терапевт, в этом деле лучше всего отказаться от использования ртутных градусников, тем более, что и без них выбор устройств весьма широк. К примеру, существуют инфракрасные термометры, градусники в виде полосок, которые можно наклеить на лоб, а также одноразовые пластиковые измерительные приборы в виде сосок для новорожденных. По утверждению специалиста, никакие показатели по точности не могут служить оправданием для использования ртутных изделий. При этом, добавила Кошубина, лучший термометр – это тот, который пищит при измерении температуры в подмышке.

«Далеко не все знают, что после звукового сигнала доставать термометр не следует, нужно подождать пару минут. Об этом пишут производители в инструкции, но у людей, как правило, срабатывает рефлекс: раз запищало, надо сразу смотреть. Лучше всего подождать пару минут после звукового сигнала, чтобы убедиться в правильности показаний», - подчеркнула врач.

Медик при этом напомнила о существовании инфракрасных градусников, которые часто используют при массовом скрининге. По мнению эксперта, в таких измерительных приборах всегда есть определенная погрешность, однако они все равно не пропускают заметно высокую температуру, к примеру, 40 градусов. Впрочем, это же можно сказать и о любом другом градуснике.

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