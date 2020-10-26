«Забастовка!»: Пенсионеры и студенты вышли на Марш (Онлайн)8
- 26.10.2020, 14:10
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Тысячи участников акции вышли в поддержку бастующих рабочих.
В Минске начинается традиционная акция пенсионеров. Однако в этот раз ее пришли поддержать студенты, которые сегодня вышли на забастовки. Участники акции собираются возле Красного костела на площади Независимости в Минске, а затем двинулись по проспекту.
Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша:
15:20 Тем временем голова колонны уже на площади Победы.
15:18 Таймлапс колонны сегодняшнего Марша. Тысячи протестующих!
15:16 Плакаты протестующих студентов и пенсионеров на сегодняшнем Марше.
15:12 В Бресте также проходит Марш пенсионеров. Около 30 участников акции идут по улицам города.
15:11 Тысячи протестующих скандируют: «Забастовка!»
15:08 Атмосфера многотысячного Марша пенсионеров и студентов.
15:06 Марш идет уже возле цирка. По оценкам «Нашей Нивы», колонна насчитывает пять тысяч человек.
15:05 На акции сожгли усатое чучело.
15:02 Колонна настолька большая, что ее конца не видно!
14:56 Ни одна минская акция не обходится без Нины Багинской. Сегодня она также на Марше.
14:48 Подборка фотографий с Марша пенсионеров и студентов в Минске.
14:47 Голова колонны уже у Дворца Республики, а хвост — у магазина «Лакомка».
14:44 Мощная поддержка Марша от автомобилистов.
14:30 Только посмотрите на масштаб Марша!
14:25 Возле здания МВД протестующие пенсионеры и студенты кричали: «Караева под суд». Возле КГБ: «Трибунал».
14:23 Колонна протестующих дошла до кинотеатра «Центральный».
14:21 «Саша — все, дальше мы сами». Креатив от студентов и пенсионеров.
14:19 Студенты несут плакаты. Главная тема Марша — забастовка.
14:17 Большой бело-красно-белый флаг на минском марше.
14:13 Тысячи участников акции двинулись по проспекту Независимости.
14:12 Некоторые приехали на акцию из других городов. На фото женщины из Пуховичского района, которые специально приехали на акцию.
14:09 Тысячи участников акции скандируют: «Жыве Беларусь!»