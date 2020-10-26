«Забастовка!»: Пенсионеры и студенты вышли на Марш (Онлайн) 8 26.10.2020, 14:10

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Фото: tut.by

Тысячи участников акции вышли в поддержку бастующих рабочих.

В Минске начинается традиционная акция пенсионеров. Однако в этот раз ее пришли поддержать студенты, которые сегодня вышли на забастовки. Участники акции собираются возле Красного костела на площади Независимости в Минске, а затем двинулись по проспекту.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша:

15:20 Тем временем голова колонны уже на площади Победы.

15:18 Таймлапс колонны сегодняшнего Марша. Тысячи протестующих!

15:16 Плакаты протестующих студентов и пенсионеров на сегодняшнем Марше.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

15:12 В Бресте также проходит Марш пенсионеров. Около 30 участников акции идут по улицам города.

15:11 Тысячи протестующих скандируют: «Забастовка!»

15:08 Атмосфера многотысячного Марша пенсионеров и студентов.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15:06 Марш идет уже возле цирка. По оценкам «Нашей Нивы», колонна насчитывает пять тысяч человек.

15:05 На акции сожгли усатое чучело.

15:02 Колонна настолька большая, что ее конца не видно!

14:56 Ни одна минская акция не обходится без Нины Багинской. Сегодня она также на Марше.

14:48 Подборка фотографий с Марша пенсионеров и студентов в Минске.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

14:47 Голова колонны уже у Дворца Республики, а хвост — у магазина «Лакомка».

14:44 Мощная поддержка Марша от автомобилистов.

14:30 Только посмотрите на масштаб Марша!

14:25 Возле здания МВД протестующие пенсионеры и студенты кричали: «Караева под суд». Возле КГБ: «Трибунал».

14:23 Колонна протестующих дошла до кинотеатра «Центральный».

Фото: «Наша Ніва»

14:21 «Саша — все, дальше мы сами». Креатив от студентов и пенсионеров.

14:19 Студенты несут плакаты. Главная тема Марша — забастовка.

Фото: «Радыё Свабода»

14:17 Большой бело-красно-белый флаг на минском марше.

14:13 Тысячи участников акции двинулись по проспекту Независимости.

14:12 Некоторые приехали на акцию из других городов. На фото женщины из Пуховичского района, которые специально приехали на акцию.

14:09 Тысячи участников акции скандируют: «Жыве Беларусь!»

Фото: tut.by

Фото: tut.by

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