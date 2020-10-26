Brutto Nostra присоединилась к всебелорусской забастовке 26.10.2020, 14:18

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Фото: charter97.org

Музыканты не будут выступать в Беларуси, пока у власти режим Лукашенко.

«Все наши коллективы — Brutto, «Ляпис-98», Drezden и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!». Об этом говорится на странице «Ляпис-98» в «Фейсбуке».

Музыканты отметили, что «не признают легитимность А.Лукашенко» и призвали все мировое сообщество «отказаться от любых контактов с преступной хунтой».

«Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь!» — резюмировали музыканты.