закрыть
26 октября 2020, понедельник, 15:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Brutto Nostra присоединилась к всебелорусской забастовке

  • 26.10.2020, 14:18
  • 2,534
Brutto Nostra присоединилась к всебелорусской забастовке
Фото: charter97.org

Музыканты не будут выступать в Беларуси, пока у власти режим Лукашенко.

«Все наши коллективы — Brutto, «Ляпис-98», Drezden и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!». Об этом говорится на странице «Ляпис-98» в «Фейсбуке».

Музыканты отметили, что «не признают легитимность А.Лукашенко» и призвали все мировое сообщество «отказаться от любых контактов с преступной хунтой».

«Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь!» — резюмировали музыканты.


популярное за неделю

Мнение

Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник