Десятки минских заведений присоединились к национальному страйку

Фото: TUT.BY

Какие именно столичные заведения сегодня не работают?

26 октября белорусские компании из разных сфер решили устроить себе выходной, присоединившись к национальной забастовке.. Общепит не остался в стороне: десятки столичных заведений по разным причинам сегодня не работают. Tut.by рассказывает, что за они.

Знаменитая кофейня O’Petit, где во время одной из акций протеста прятались протестующие, но сотрудники ГУБОПиК разбили там стекла, лаконично сообщила у себя в соцсетях: «26 октября мы не работаем».

«Хулиган сегодня не наливает», — написали в Instagram работники популярного столичного бара на Октябрьской. Такое решение объяснили просто: «На работу неохота». А в el Pushka сегодня сиеста. «Отдыхаем, чего и вам советуем», — такой совет появился в сторис заведения.

Устроить 26 октября сандень решили кафе с бейглами Bagel House, ресторан Dom, кафе Seafoodbar, бары Craftman, «Синяя коза», «Пересмешник», «За победой» и Kew London. По техническим причинам закрыт бар Svobody, 4, в «Шампанерии» и Cafe de Paris проводят дезинфекцию помещений. А в бургерной BurgerLab чинят вытяжку — пришлось закрыться. Небольшие неполадки на кухне в ресторане Мai Thai, доставка тоже «сломалась».

— Сегодня мы не работаем. If you know what we mean («Если вы знаете, что мы имеем в виду», — перевод), — написали в пиццерии Underdog.

У минчан не получится заказать пиццу в Domino’s или «Пицце Лисицце», а также еду в службах доставки Wok.by и Tokiny.

О временном закрытии сообщили бар Madmen, ресторан Enzo, кафе Let It Be и Simple, бар «Дринкерия», кофейня «Лаўка», необистро «Умами», гастропаб «Правда», блинная «Дэпо» и Brioche Bistro. Бар «Алкоголи» сегодня тоже не работает, но «для точечного поднятия духа» принимает заказы навынос. На спецобслуживание закрыта крафтовая пекарня Bro Bakery. «Бистро де Люкс» работает только до 15.00.

В вегетарианском бистро Monkey Food «солидарны с каждым, кто обозначает свою гражданскую позицию», но заведение сегодня работает. При этом ребята придумали акцию: на горячие напитки действует «солидарная цена», которую назначает сам покупатель.

