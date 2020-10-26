Сайт Нацбанка долгое время недоступен

Сайт Нацбанка долгое время недоступен1
- 26.10.2020, 14:37
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«Специалисты выясняют причины».
Официальный сайт Национального банка Беларуси длительное время находится в офлайне. При попытке зайти на него пользователи могли увидеть информацию об ошибке сервера. В других случаях ресурс недоступен полностью — браузер сообщает о невозможности определить его адрес.
Onliner обратился в пресс-службу Нацбанка с просьбой прояснить возможные причины, которые привели к выключению сайта центрального банка и государственного органа нашей страны.
«Специалисты выясняют причины», — без подробностей рассказали в пресс-службе Нацбанка, продублировав ответ на уточняющий вопрос.