Что известно о стачке на «Гродно Азот» на данный момент 29 26.10.2020, 16:12

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Фото: tut.by

Утром возле проходной для стачки собралось около 200 человек.

Кратко о событиях на Гродно Азот написал телеграм-канал «Стачком Азота»:

- Утром возле проходной для стачки собралось около 200 человек. На завод приехали силовики и начали жёстко оттеснять и задерживать не желавших уходить заводчан. В автозаках задержанных избивали дубинками, давали пощёчины со словами: «Что, суки? Работать не хотите?!».

- Более 50 человек было задержано, многих уже выпустили, составив протоколы опроса и задержания.

- Далее технологический персонал цехов Аммиак-3 и Карбамид-4 начал сменять своих коллег после ночной смены — она работает там уже 19 часов. Дневная смена отказывается сменять коллег. Нескольких работников цеха заменяет сейчас само руководство, поскольку 4 из 8 человек технологического персонала в этом цеху отказались приступать к работе.

- Людям, находящимся на проходных и ждущим приказа на остановку производства, неравнодушные горожане передали пиццу и горячие напитки.

- Бастующие ждут команд от диспетчера и приказа на остановку производства.

Жыве Беларусь!

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