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«Молочный мир» предложил выбрать между молоком с 3% жира и 97%

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  • 26.10.2020, 16:21
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«Молочный мир» предложил выбрать между молоком с 3% жира и 97%
фото: yandex

Опрос стал очень популярным.

Официальную страницу «Молочного мира» взломали и разместили там странный опрос. Об этом сообщает s13.ru.

Днем 25 октября на официальной странице гродненского «Молочного мира» во «ВКонтакте» появилась неожиданная запись. Секреты и рецепты использования продукции предприятия из Гродно вдруг разбавили опросом, в котором подписчикам группы предлагается выбрать одну из бутылок молока с разным процентным содержанием жира — с 3% или 97%.

Опрос тут же стал набирать популярность. По состоянию на 15.00 в опросе приняло участие почти 1100 человек.

Скриншот страницы «Молочный Мир» / «ВКонтакте»
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