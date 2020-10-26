Минфин РФ: С нефтью по $20 Россия протянет три года 10 26.10.2020, 16:51

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Треть средств российского Фонда национального благосостояния уже потрачена.

Средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытия дефицита бюджета в течение трех лет, если цены на нефть упадут до 20 долларов за баррель.

Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью на телеканале «Россия-24» в понедельник, пишет finanz.ru.

На 1 октября общий размер ФНБ достигал 172,3 млрд долларов, из которых, впрочем, около трети уже потрачено - на выкуп акций Сбербанка, поддержку «Аэрофлота», вложения в инфраструктурные проекты, госбанки и попытку спасти Виктора Януковича в последние месяцы власти.

Ликвидная, то есть неизрасходованная часть фонда - в виде иностранной валюты на счетах в ЦБ - составляет 113,8 млрд долларов, или 8,7 триллиона рублей по текущему курсу.

Это больше порога в 7% ВВП, который Минфин считает «безопасным», подчеркнул Силуанов. «Это - тот предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель», - сказал он.

ФНБ предназначен для страховки от снижения цен на нефть, однако если средств не хватит, то может потребоваться рост заимствований или перераспределение средств внутри бюджета, предупредил Силуанов.

«До конца текущего года у нас действует решение в рамках общенационального плана по восстановлению экономики, - напомнил он. - Этот план будет действовать и в следующем году. И на следующий год тоже предусмотрены необходимые ресурсы. А хочется надеяться, что мы сможем обойтись теми плановыми решениями и не будем принимать каких-то дополнительных незапланированных мер».

Всего полгода назад, в марте, Минфин оценивал возможности жить на деньги из «нефтегазовой кубышки» значительно выше. Ликвидных активов ФНБ, которые на тот момент оценивались в 10 трлн рубле, хватит для покрытия выпадающих бюджетных поступлений в течение 6-10 лет при цене нефти в 25 долларов, заявлял Минфин.

В этом году власти намерены взять из фонда лишь 340 млрд рублей, чтобы профинансировать дефицит казны, который к концу года оценивается в 4% ВВП, или 4,5 трлн рублей.

В следующем году из ФНБ будет задействовано 95 млрд рублей, а с 2022-го Минфин намерен вновь вместо расходования начать накопление фонда, отправляя в него примерно 700 млрд рублей в год.

Латать бюджет в правительстве, напомним, решили ударным привлечением государственного долга - 4,4 трлн рублей в этом году, 2,76 трлн - в следующем, 2,1 трлн - в 2022-м и 2,39 трлн - в 2023-м.

Такие суммы Минфин заложил в проект бюджета на ближайшую трехлетку, который Дума начнет рассматривать 28 октября.

ФНБ, ставший «наследником» собранного еще в 2000х Стабилизационного фонда, начал активно пополняться в 2017 году, когда заработало бюджетное правило: Минфин складировал в резервы все доходы бюджета от нефти дороже 40 долларов за баррель.

К началу кризиса в фонде было накоплено 150 млрд долларов ликвидных активов, размещенных в корзину из долларов (45%), евро (45%) и фунтов стерлингов (10%).

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