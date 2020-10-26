В Беларуси снова дорожает топливо

В Беларуси снова дорожает топливо2
- 26.10.2020, 17:40
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Цены вырастут уже с завтрашнего дня.
С 27 октября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили tut.by в пресс-службе «Белнефтехима».
С 27 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек.
Это шестнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 20 октября: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.