Стали известны результаты «всенародного опроса» в Украине 1 26.10.2020, 17:44

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фото: из открытых источников

Избирателям предлагали ответить на пять вопросов.

«Слуга народа» обнародовала результаты так называемого опроса президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Зеркало недели. Украина», который проводился параллельно с местными выборами 25 октября.

Избирателям, которые проголосовали и выходили с избирательных участков, предлагали ответить на пять вопросов:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? На него одобрительно ответили 82,97% опрошенных.

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? На него одобрительно ответили 46,70% опрошенных.

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Эту инициативу поддерживают 89,60% принявших участие в «опросе».

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных? Эту инициативу поддерживают 64,88% принявших участие в так называемом опросе.

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. «Да» ответили 74,12% опрошенных.

фото: Слуга народa Facebook

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