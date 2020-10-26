«Все работники «Белоруснефть», присоединяйтесь к забастовке!» 1 26.10.2020, 17:59

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Работник Белорусского Газоперерабатывающего завода обратился к белорусам.

Телеграм-каналу «Баста» написал работник Белорусского Газоперерабатывающего завода:

- Я работаю на этом заводе более 10 лет, на данный момент минимум 90% всех работников не поддерживают действующую власть. Хватит обсуждать это в кабинетах, цехах, бытовках, курилках! Не бойтесь, всех не уволят, сейчас настало время делать светлое будущее для наших детей, да и для нас самих!

Ляхов А.А - генеральный директор, доверенное лицо Лукашенко. Поверьте, с тех денег, которые мы зарабатываем для ПО Белоруснефть идут на кормление ОМОНа, который избивает наших граждан! Хватит насилия, хватит крови, хватит беспредела, хватит беззакония!

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