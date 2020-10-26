Капитан регбийной сборной пригласила в команду девушку, которая феерически ушла от силовиков 26.10.2020, 18:10

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Мария Шакуро передала приглашение в ведущий белорусский клуб «Гражданочка».

Сегодня было опубликовано видео, на котором студентка убежала сразу от нескольких сотрудников ОМОН. Она сразу же стала звездой Сети.

Есть и еще виды спорта, в которых такие смены траекторий очень важны. Ситуация впечатлила только отсидевшую 10 суток капитана женской сборной страны по регби Марию Шакуро – она передала приглашение в ведущий белорусский клуб «Гражданочка», пишет «Трибуна».

В комментарии для Надежды Филипчик позже Шакуро высказалась немного подробнее: «Суть регби-7, в которое мы играем, – не войти в контакт, а избежать контакта. Нужно убежать и положить попытку. И в этом видео как раз можно наблюдать, как человек идеально избегает контакта за счет нескольких людей. Реализуется один из принципов регби, очень похоже на нашу игру. Правда, это игра «один против всех», но один человек смог выбежать против четырех-пяти. Безусловно, она подошла бы нам в команду».

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