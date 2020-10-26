Трамп и Байден начинают последнюю полную неделю предвыборной кампании 26.10.2020, 18:23

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фото: Reuters / Carlos Barria; Sarah Silbiger

Оба кандидата в президенты США ведут активную агитацию в ключевых штатах, которые могут определить исход выборов.

У президента США Дональда Трампа и его соперника-демократа Джо Байдена осталась последняя полная неделя для проведения предвыборной агитации, передает «Голос Америки».

Трамп в понедельник отправляется в Пенсильванию – один из ключевых штатов, который часто посещают оба кандидата. В программе президента выступления на митингах в городах Аллентаун, Литиц и Мартинсбург. На этой неделе он собирается совершить несколько поездок в Мичиган, Пенсильванию и Висконсин, а также посетить Небраску, Аризону и Неваду.

Байден в понедельник остается в родном штате Делавэр, а во вторник отправится в Джорджию с остановками в Атланте и Варм-Спрингс. Визит в этот штат, где кандидаты в президенты от Демократической партии не побеждали с 1992 года, демонстрирует стремление Байдена расширить электоральную базу своей партии. Опросы показывают, что за штат идет ожесточенная борьба.

Хотя Байден уверенно лидирует в общенациональных опросах, в таких ключевых штатах, как Флорида и Пенсильвания, позиции кандидатов сближаются. Во вторник во Флориде выступит бывший президент Барак Обама, при котором Байден занимал пост вице-президента.

За восемь дней до выборов в стране проголосовало уже более 59,1 миллиона избирателей. Согласно данным проекта US Elections Project при Университете Флориды, такой темп досрочного голосования может привести к самому высокому уровню явки за последние 100 лет.

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