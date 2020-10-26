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По всему проспекту Независимости в Минске гуляли протестующие

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  • 26.10.2020, 19:15
  • 10,417
По всему проспекту Независимости в Минске гуляли протестующие

Они высказывают поддержку бастующим рабочим.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», по всему проспекту Независимости в Минске гуляют протестующие. Одна из колонн находится в районе Октябрьской площади, еще одна — возле цирка.

Также много людей гуляет вдоль проспекта, поднимает бело-красно-белые флаги. Автомобилисты сигналят в знак поддержки c протестующими.

Напомним, вчера истек срок Народного ультиматума. Сегодня белорусы объявили забастовку.

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