Ученые рассказали, сколько жизней может спасти ношение масок 26.10.2020, 19:48

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Ученые провели моделирование.

Ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете провели моделирование, которое показало на примере США, какого количества смертей, вызванных новым коронавирусом, удастся избежать благодаря ношению масок в общественных местах. Их подсчеты показали, что это количество измеряется десятками тысяч, сообщает Naked science.

«Ключевой момент в том, что надвигается огромный зимний всплеск заболеваемости. На данный момент эту волну нельзя полностью предотвратить, но повсеместное ношение масок — один из простых путей победить эпидемию в США. <…> По-прежнему не существует одобренной вакцины против SARS-CoV-2, доступно несколько фармацевтических вариантов лечения. И ученые не прогнозируют появление новых вакцин или лекарств до 2021 года. Таким образом, нефармацевтические вмешательства — единственный доступный политический рычаг для снижения заболеваемости», - заявил ведущий автор исследования Кристофер Мюррей.

По словам ученых, появляется все больше свидетельств того, что ношение масок может в значительной мере снизить передачу нового коронавируса. Новый анализ эффективности масок показал снижение риска заражения (всеми респираторными инфекциями) для тех, кто не пренебрегает масками, на 40% — по сравнению с контрольной группой. Причем, по данным на 21 сентября, в США маски носят лишь 49% респондентов, отметили авторы работы.

Согласно сценарию ученых, к февралю 2021 года число умерших в США превысит 511 тысяч, а в мире – два миллиона человек. В то же время, моделирование показало, что ношение масок 95% человек в общественных местах может спасти до 129574 жизни с сентября 2020 по февраль 2021 года. При ношении масок 85% людей в общественных местах этот показатель составит 95814 жизни.

«Новые эпидемии и вторая волна не неизбежны. В некоторых странах, таких как Южная Корея, Германия и Новая Зеландия, наблюдалось устойчивое сокращение числа случаев COVID-19. Признаки того, что сезонность играет роль в передаче инфекции, подчеркивают важность принятия мер как до, так и во время сезона пневмонии. Пока не ясно, будет ли COVID-19 следовать сезонности, как другие коронавирусы. <…> Ношение масок стало спорным вопросом, <…> тем не менее к концу 2020 года они способны помочь сдержать вторую волну Covid-19, снизив при этом потребность в широкомасштабном внедрении мер социального дистанцирования. <…> В странах, где использование масок было распространено, таких как Сингапур, Южная Корея, Гонконг, Япония и Исландия, передача снизилась, а в некоторых случаях прекратилась. Эти примеры подтверждают прогнозы и выводы, озвученные в нашем исследовании. <…> Вероятно, жителям США придется выбирать между более ответственным ношением масок или риском столкнуться с повторным введением строгих и экономически “вредных” ограничительных мер — или же с ростом числа погибших», — подытожили ученые.

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