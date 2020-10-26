Обстановка в ТЦ Молодечно: большинство павильонов присоединились к забастовке 1 26.10.2020, 21:30

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фото: yandex

45 павильонов прекратили работу.

Корреспонденты «Рэгіянальнай газеты» обошли торговые точки в торговых центрах «Модуль» и «Тройка».

На “Тройке” работают парикмахерские на 1 и 4 этажах, тренажерный зал. На третьем этаже – мебельные магазины, некоторые с одеждой. Большинство павильонов с одеждой на втором и третьем этажах не работают. Магазины на первом этаже открыты, кроме ремонтной мастерской.

На втором этаже «Модуля» мы подсчитали, что сегодня закрыто 45 павильонов. На них висят различные таблички: «выходной», «закрыто по техническим причинам». 20 павильонов открыты и работают.

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