В мире собрали семь миллионов долларов в помощь бастующим белорусам 10 26.10.2020, 21:35

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Фото: Homoatrox, wkipedia.org

Об этом сообщила Светлана Тихановская.

Иностранные фонды проводят акцию солидарности, в рамках которой желающие перечисляют свои дневные заработки.

Светлана Тихановская заявила, что иностранные фонды помощи бастующим жителям Беларуси, уже собрали более $7 млн.

Об этом она сказала в эфире канала Страна для жизни.

"Мы наблюдаем солидарность в мире. Запущена акция. Мы работаем, чтобы вы бастовали. Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи людям, которые бастуют, и, по моим данным, они уже собрали более $7 млн", - сказала Тихановская.

Она также подчеркнула "невероятный уровень солидарности".

"Сегодняшний день - это только начало национальной забастовки, которая, я уверена, будет продолжаться", - подчеркнула оппозиционерка, комментируя начало масштабных забастовок в стране по истечению срока ультиматума Александру Лукашенко.

Как сообщалось, по словам Тихановской, работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать.

А в ЕС заявили, что готовят новые санкции против Лукашенко.

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