В мире собрали семь миллионов долларов в помощь бастующим белорусам

В мире собрали семь миллионов долларов в помощь бастующим белорусам10
- 26.10.2020, 21:35
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Об этом сообщила Светлана Тихановская.
Иностранные фонды проводят акцию солидарности, в рамках которой желающие перечисляют свои дневные заработки.
Светлана Тихановская заявила, что иностранные фонды помощи бастующим жителям Беларуси, уже собрали более $7 млн.
Об этом она сказала в эфире канала Страна для жизни.
"Мы наблюдаем солидарность в мире. Запущена акция. Мы работаем, чтобы вы бастовали. Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи людям, которые бастуют, и, по моим данным, они уже собрали более $7 млн", - сказала Тихановская.
Она также подчеркнула "невероятный уровень солидарности".
"Сегодняшний день - это только начало национальной забастовки, которая, я уверена, будет продолжаться", - подчеркнула оппозиционерка, комментируя начало масштабных забастовок в стране по истечению срока ультиматума Александру Лукашенко.
Как сообщалось, по словам Тихановской, работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать.
А в ЕС заявили, что готовят новые санкции против Лукашенко.