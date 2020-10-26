закрыть
26 октября 2020, понедельник, 22:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Во время погони за протестующим у ПВТ омоновец сломал ногу

29
  • 26.10.2020, 21:49
  • 7,995
Во время погони за протестующим у ПВТ омоновец сломал ногу
фото: gazetaby.com

В ГУВД подтвердили факт травмирования карателя.

На кадрах видео, которое прислали в редакцию tut.by очевидцы, видно лежащего на газоне человека в экипировке сотрудника ОМОН. К нему подбегают, судя по всему, его товарищи и уносят его на руках. Сообщается, что видео было снято у ПВТ.

— Сотрудник ОМОН получил травму, он госпитализирован. По предварительной информации, у него перелом голени со смещением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, что 26 октября по всей стране проходят акции протеста и забастовки. У ПВТ в понедельник несколько раз выстраивалась цепочка солидарности.

Силовики приезжали сюда неоднократно, при этом применялись спецсредства. После их ухода участники акции солидарности собирались вместе снова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич