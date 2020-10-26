Во время погони за протестующим у ПВТ омоновец сломал ногу 29 26.10.2020, 21:49

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фото: gazetaby.com

В ГУВД подтвердили факт травмирования карателя.

На кадрах видео, которое прислали в редакцию tut.by очевидцы, видно лежащего на газоне человека в экипировке сотрудника ОМОН. К нему подбегают, судя по всему, его товарищи и уносят его на руках. Сообщается, что видео было снято у ПВТ.

— Сотрудник ОМОН получил травму, он госпитализирован. По предварительной информации, у него перелом голени со смещением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, что 26 октября по всей стране проходят акции протеста и забастовки. У ПВТ в понедельник несколько раз выстраивалась цепочка солидарности.

Силовики приезжали сюда неоднократно, при этом применялись спецсредства. После их ухода участники акции солидарности собирались вместе снова.

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