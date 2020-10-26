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Спортсмены работают над переносом из Беларуси ЧМ по хоккею

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  • 26.10.2020, 22:45
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Спортсмены работают над переносом из Беларуси ЧМ по хоккею

Генсек Международной федерации по хоккею также выступил за перенос чемпионата мира.

26 октября создана рабочая группа по вопросу целесообразности проведения хоккейного чемпионата мира-2020 в Минске. В нее вошли известные белорусские и зарубежные спортсмены; европейские юристы, специализирующиеся на международном спортивном праве; специалисты по коммуникациям; лидеры белорусских диаспор в более чем 20 странах мира, а также хоккейные и спортивные эксперты, правозащитники и общественные деятели из разных стран, передает euroradio.fm.

Группа утверждает, что, исходя из общественно-политической ситуации, проводить чемпионат мира по хоккею в Минске в мае 2021 года невозможно, так как невозможно обеспечить безопасность и соблюдение базовых международных норм по правам человека. Обеспокоенность группы разделяют и хоккейные функционеры. Так генсек Международной федерации по хоккею с шайбой Хорст Лихтнер на днях заявил: "Мы не поедем в страну, где царят хаос и революция", — и что чемпионат может состояться в Беларуси, только "если ситуация действительно нормализуется".

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