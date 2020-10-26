Спортсмены работают над переносом из Беларуси ЧМ по хоккею 3 26.10.2020, 22:45

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Генсек Международной федерации по хоккею также выступил за перенос чемпионата мира.

26 октября создана рабочая группа по вопросу целесообразности проведения хоккейного чемпионата мира-2020 в Минске. В нее вошли известные белорусские и зарубежные спортсмены; европейские юристы, специализирующиеся на международном спортивном праве; специалисты по коммуникациям; лидеры белорусских диаспор в более чем 20 странах мира, а также хоккейные и спортивные эксперты, правозащитники и общественные деятели из разных стран, передает euroradio.fm.

Группа утверждает, что, исходя из общественно-политической ситуации, проводить чемпионат мира по хоккею в Минске в мае 2021 года невозможно, так как невозможно обеспечить безопасность и соблюдение базовых международных норм по правам человека. Обеспокоенность группы разделяют и хоккейные функционеры. Так генсек Международной федерации по хоккею с шайбой Хорст Лихтнер на днях заявил: "Мы не поедем в страну, где царят хаос и революция", — и что чемпионат может состояться в Беларуси, только "если ситуация действительно нормализуется".

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