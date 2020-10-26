Как сегодня бастовали студенты 1 26.10.2020, 23:10

2,255

фото: naviny.by

Белорусская молодежь активно борется c режимом.

Белорусскую систему образования за последние двадцать лет превратили в идеологический инструмент по формированию послушных винтиков системы. С детского сада и до аспирантуры белорусскую молодежь приучают жить, не поднимая головы и не повышая голоса. Однако, как и все искусственное, наносное, система хорошо работает только на бумаге. В реальной жизни оказалось, что дяденьки и тётеньки из всяких там министерств, управлений и отделов ни черта не знают о том, как живет и чем дышит современная молодая Беларусь, пишет naviny.by.

А живет она точно не замшелыми пропагандистскими тезисами. Молодежь не смотрит в прошлое, за которое держится власть, а стремится в будущее, где сегодняшней власти места нет. И это не просто конфликт поколений. Это конфликт мировоззрений. Его не решат ни омоновские дубинки, ни окрестинские сутки.

Сегодня студенты во многих вузах Беларуси (а еще учащиеся школ, гимназий и лицеев) поддержали всеобщую забастовку. Да, они не производят продукцию на экспорт, от них не зависит, остановится ли конвейер и прекратятся ли отгрузки, их вклад в ВВП близок к нулю. Но от их позиции сегодня зависит, какой наша страна будет завтра.

БГУ. «Пошел вон ты и твой ОМОН»

Студенты различных факультетов БГУ начали собираться на площадке университетского городка между площадью Независимости и улицей Ленинградской. Сюда же пришли и студенты расположенного рядом педуниверситета.

Молодежь перекрыла движение по Ленинградской — улочка узенькая, вся уставленная машинами, там бы хватило и двух ботаников. Этот акт носил скорее символический характер. А вот разгонять молодежь силовики намеревались по-настоящему. Но студенты не испугались, встали в сцепку, наградили силовиков кричалками «Пошел вон ты и твой ОМОН».

Когда силовики начали теснить студентов, те не разбежались, наоборот, их число увеличилось. И силовики отступили.

Конечно, это всего один эпизод. В конце концов, студентам, чтобы не стать пассажирами тонированных бусиков, пришлось разбежаться. Чтобы потом вновь собраться и присоединиться на площади Независимости к Маршу пенсионеров.

На площадь также пришли студенты факультетов, расположенных за кольцевой — в Щемыслице (или, как говорят студенты, в Роще — по названию остановочного пункта электричек). У зданий своих факультетов они тоже провели акцию протеста, в которой приняло участие около 400 человек, рассказал Naviny.by студент радиофизического факультета 18-летний Даниил.

Молодой человек бюджетник, будущий программист, так что ему есть что терять в случае отчисления, но он уверен: «Я знаю, что смогу получить образование в любом случае».

Даниил рассказал, что с его потока на лекции пошла только треть студентов, остальные поддержали забастовку. Он говорит, что пока репрессий на факультете не чувствует, стипендий не лишают. На вопрос, что заставляет выходить, несмотря на угрозу санкций со стороны руководства БГУ, говорит, что «люди не могут терпеть больше».

Лингвистический. «Конструктивный академический диалог»

В МГЛУ, где протестный потенциал не спадает уже два месяца, студенты тоже вышли на забастовку, хотя некоторых их них пытался остановить один из преподавателей. Этот эпизод, когда преподаватель показывает студентам неприличный жест со средним пальцем, широко разошелся по телеграм-каналам.

Студенты по этому поводу пошутили, что «в МГЛУ между студентами и преподавателями произошел конструктивный академический диалог».

Но часть преподавателей университета, наоборот, поддержала забастовку, рассказала преподаватель итальянского языка Наталья Дулина.

Она обратилась к студентам в телеграмм-канале «МГЛУ за свободу» с сообщением от преподавателей, выступающих за перемены: «Уважаемые наши студенты! Мы ценим каждого из вас! Ваши знания, навыки, талант, стремление познать новое, желание саморазвиваться и самосовершенствоваться. Мы всегда учили вас мыслить, высказывать свое мнение, даже когда оно шло вразрез с мнением преподавателя. К сожалению, сейчас для всех нас настали трудные времена, когда каждый должен сделать для себя выбор ради будущего своей страны. Не сделав этого, мы как преподаватели просто не сможем больше войти в аудиторию к вам и обучать вас, открыто смотреть вам в глаза. Поэтому мы хотим сообщить вам, что начиная с 26.10.2020 участвуем в общенациональной забастовке. Берегите себя и будьте верны себе, своему сердцу и совести!»

В результате несколько сотен молодых людей стали в живую цепь вдоль улицы Захарова и скандировали «Жыве Беларусь», а затем, двигаясь небольшими группами, присоединились к маршу по проспекту Независимости.

БГМУ. Акция в метро

Будущие медики с самого утра собрались в главном корпусе, чтобы затем коллективно выехать в центр города.

Урезонить молодежь сначала вышел проректор по воспитательной работе. Не урезонил. Пришлось подключаться ректору Сергею Рубниковичу. Ему студенты задавали вопрос: «В чем смысл в нашей работе — спасать жизни, если завтра эти жизни калечат?». Судя по всему, убедительного ответа у ректора не нашлось.

Затем студенты поехали на площадь Якуба Коласа, а на платформе одноименной станции метро провели маленькую акцию солидарности.

К вечеру стало известно, что было задержано минимум 9 студентов БГМУ.

БНТУ. Задержания студентов

У бастующих студентов БНТУ диалога с администрацией вуза тоже не получилось.

На улице Богдана Хмельницкого студенческую колонну разогнал ОМОН, задержали более десяти человек. «Задерживали в основном мальчиков», — рассказала Naviny.by студентка университета. По ее словам, «в забастовке участвовало более 200 наших студентов. С нами шли также преподаватели, которые поддерживают требования забастовки».

Университет культуры. Неудачное знакомство с ректором

Пять дней назад ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств была назначена Наталья Карчевская, работавшая до того на посту первого заместителя министра культуры. Она выпускница БГУКИ, работала деканом факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства и первым проректором.

Наталья Карчевская вышла с утра к сидящим в фойе и в лестничном пролете студентам и спросила: «Ну, что сидим?». «У нас забастовка», — ответили студенты.

При этом студенты нового ректора не узнали — официального представления в университете не было, да и со дня назначения прошло слишком мало времени.

Наталья Карчевская попросила студентов изложить требования. От них прозвучало — «чтобы не было репрессий в университете для тех, кто имеет другую гражданскую позицию».

В диалог пыталась вмешаться, как сообщает телеграм-канал IN_KULT, Лилия Ильюшина, старший преподаватель кафедры философии и методологии гуманитарных наук, которая заступилась за студентов перед ректором. Она сказала, что студенты и администрация находятся в заведомо неравных позициях.

Разговор пошел на повышенных тонах. Ректор говорила студентам, что их «раскачивают телеграм-каналы». Какой-то студент обратился к ректору: «Выйдите в воскресенье на улицу, посмотрите, что происходит, как преследуют людей за их мнение. Просто пока это не коснется лично, люди не понимают».

Студенты говорили, что хотят жить в свободном обществе, и президент в числе прочего этому мешает. Говорили, что это не их президент, они его не выбирали, а всё происходящее — «агония старого режима».

«Мне «президент» не мешает жить свободно», — сказала Наталья Карчевская, отметив, что если у студентов это не так, то это проблемы внутренней свободы.

Она задала вопрос, почему бастующие студенты решили, что их большинство, и студентка попросила тех, кто голосовал за Лукашенко, поднять руку. Камера засняла одну поднятую руку — Натальи Карчевской.

***

В забастовке приняли участие студенты многих других вузов, акции прошли также в школах, гимназиях и лицеях. Но министр образования Игорь Карпенко уверенно заявил, что учебный процесс во всех учреждениях образования страны шел в штатном режиме и лишь в некоторых вузах «наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».