Беларусь, 21-й век: ОМОН загоняет рабочих на заводы36
- 27.10.2020, 9:02
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Напрашиваются определенные исторические параллели.
25 октября истек строк Народного ультиматума Лукашенко, а 26 октября в Беларуси стартовала Общенациональная забастовка.
Забастовка на крупных предприятиях — «Гродно Азот», МТЗ, МЗКТ, МЭТЗ — вызвала панику у властей.
Телеграм-канал Resistance подметил историческую параллель между тем, что делает сейчас лукашенковский режим и событиями в гитлеровской Германии.
«Беларусь, 21-й век: ОМОН загоняет рабочих на заводы», - пишет телеграм-канал.