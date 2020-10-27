Беларусь, 21-й век: ОМОН загоняет рабочих на заводы 36 27.10.2020, 9:02

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Напрашиваются определенные исторические параллели.

25 октября истек строк Народного ультиматума Лукашенко, а 26 октября в Беларуси стартовала Общенациональная забастовка.

Забастовка на крупных предприятиях — «Гродно Азот», МТЗ, МЗКТ, МЭТЗ — вызвала панику у властей.

Телеграм-канал Resistance подметил историческую параллель между тем, что делает сейчас лукашенковский режим и событиями в гитлеровской Германии.

«Беларусь, 21-й век: ОМОН загоняет рабочих на заводы», - пишет телеграм-канал.

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