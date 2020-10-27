закрыть
27 октября 2020, вторник, 11:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь, 21-й век: ОМОН загоняет рабочих на заводы

36
  • 27.10.2020, 9:02
  • 21,480
Беларусь, 21-й век: ОМОН загоняет рабочих на заводы

Напрашиваются определенные исторические параллели.

25 октября истек строк Народного ультиматума Лукашенко, а 26 октября в Беларуси стартовала Общенациональная забастовка.

Забастовка на крупных предприятиях — «Гродно Азот», МТЗ, МЗКТ, МЭТЗ — вызвала панику у властей.

Телеграм-канал Resistance подметил историческую параллель между тем, что делает сейчас лукашенковский режим и событиями в гитлеровской Германии.

«Беларусь, 21-й век: ОМОН загоняет рабочих на заводы», - пишет телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич