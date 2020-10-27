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Национальная забастовка: план действий на 27 октября

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  • 27.10.2020, 9:16
  • 10,074
Национальная забастовка: план действий на 27 октября

Даем понять, что власть – это мы!

Независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром, 27 октября:

— Срок Народного ультиматума истек.

Нелегитимная власть не выполнила ни одно из требований белорусов. Наши герои все еще сидят в тюрьме. Насилие на улицах продолжается. А Лукашенко торгует независимостью нашей Родины лишь бы усидеть на своем троне.

МЫ БЫЛИ К ЭТОМУ ГОТОВЫ.

Вчера вся Беларусь дала понять, что преступному режиму нет места в нашей стране. Рабочие, студенты, предприниматели, деятели культуры и пенсионеры, учителя и врачи показали, что мы не позволим вытирать о себя ноги. Вся страна указала Лукашенко на дверь.

И МЫ ОТКРОЕМ ЕМУ ЭТУ ДВЕРЬ!

Размах протеста сегодня только увеличится. Если вы не можете открыто поддерживать забастовку – устраивайте на производстве САБОТАЖ. Нельзя допустить, чтобы наш труд пошел на пользу человеконенавистнического режима.

СТУДЕНТЫ И ПРЕДПОДАВАТЕЛИ НЕ ИДУТ НА ПАРЫ!

С утра мы собираемся в фойе университетов, агитируем одногруппников и выходим в город открыто выражать наше недовольство.

БАСТУЮЩИХ СТУДЕНТОВ И РАБОЧИХ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ БЕЛОРУСЫ.

Мы своих не бросаем. Каждый помогает, чем может – блокируем дороги, чтобы каратели не могли проехать, приносим бастующим теплую еду и чай, присоединяемся к выступлениям. А вечером все вместе собираемся в своих дворах и даем понять, что власть – это мы!

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