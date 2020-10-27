Лукашенко не может справиться с протестом - это медицинский факт 10 Кирилл Рогов, «Росбалт»

27.10.2020, 9:37

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Кирилл Рогов

Позиция узурпатора с каждым днем становится слабее.

Большое видится вблизи. Минул 78-й день гражданского противостояния в Беларуси. Это самое крупное в мировом масштабе противостояние гражданского населения диктатуре после Гонконга. Значение его исхода далеко выходит за рамки внутриполитического кризиса в отдельно взятой маленькой стране. Он (исход) окажет влияние на перспективы глобального противостояния антилиберального и либерального капитализма в современном мире — и на будущее России в том числе.

Режим Лукашенко в воскресенье опять применял светошумовые гранаты и резиновые пули против мирных и безоружных демонстрантов. Если оставить это без внимания, то есть опасность, что довольно скоро пули перестанут быть резиновыми. Маленькие события ведут к большим последствиям. Это и есть магия истории.

Лукашенко не может справиться с протестом, это медицинский факт, и его попытки опровергнуть эту констатацию делают его с каждым днем слабее. В глазах патерналистски настроенной части населения Беларуси он теряет, потому что не может предъявить свою авторитарную кредибилити. В глазах более молодой части — он папик, который просто конкретно задолбал своими телегами. Они не работают, они раздражают.

Кремль в растерянности. Там считали, что небольшой политический кризис режима Лукашенко — это идеальное средство поглощения Беларуси. Но теперь оказывается, что ресурсы Кремля очень ограничены: слишком явное вмешательство немедленно создает антироссийскую консолидацию, в которой участвуют даже лояльные Лукашенко контингенты.

Но главный вопрос, конечно, как всегда состоит в том, какой уровень насилия готовы вытерпеть нация и мировое общественное мнение. Любой политический кризис и мировая политическая история — это всегда вопрос о допустимом уровне насилия. Если можно все, то политические институты будут очень ригидными и примитивными. Если есть ограничения в уровне насилия, то придется придумывать нечто более сложное, с большим количеством участников и вето-игроков. И значение любого политического кризиса — в экспериментальном тестировании допустимого уровня насилия. В том, как на данном этапе развития общества этот вопрос будет решен.

Кирилл Рогов, «Росбалт»

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