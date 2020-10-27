В разных районах Минска — транспортный коллапс

В разных районах Минска — транспортный коллапс4
- 27.10.2020, 10:25
- 11,029
Бастующие отключили светофоры?
В минской Серебрянке — транспортный коллапс на развязке Ванеева - Кошевого - Рокоссовского. Не работают светофоры, сообщает «Наша Нива».
Минчане сообщают об аналогичных проблемах на круговой развязке на Ванеева, а также у «Магнита» в Сухарево.
Массовое отключение светофоров в Минске в утренний час пик сегодня может быть вызвано актами мелкого саботажа. Светофоры отключают бастующие, высказывают мнение в телеграмм-чатах. Их отключение вызвало транспортный коллапс в некоторых районах.