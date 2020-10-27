В разных районах Минска — транспортный коллапс 4 27.10.2020, 10:25

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Бастующие отключили светофоры?

В минской Серебрянке — транспортный коллапс на развязке Ванеева - Кошевого - Рокоссовского. Не работают светофоры, сообщает «Наша Нива».

Минчане сообщают об аналогичных проблемах на круговой развязке на Ванеева, а также у «Магнита» в Сухарево.

Массовое отключение светофоров в Минске в утренний час пик сегодня может быть вызвано актами мелкого саботажа. Светофоры отключают бастующие, высказывают мнение в телеграмм-чатах. Их отключение вызвало транспортный коллапс в некоторых районах.

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