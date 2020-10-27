Китай купил в 12 раз больше СПГ, чем российского газа 1 27.10.2020, 11:10

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«Сила Сибири» себя не оправдывает.

Китай продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа, несмотря на снижение спроса на топливо из-за пандемии и запуск трубопроводного проекта «Сила Сибири», пишет finanz.ru.

В августе китайские импортеры приобрели 7,531 млрд кубометров СПГ - на 1 млрд кубов, или 15% больше, чем в тот же месяц годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные таможни КНР.

Крупнейшим поставщиком осталась Австралия, обеспечившая почти половину всего импорта СПГ - 3,022 млрд кубометров.

Втрое место занял Катар (750 млн кубов), а третье поделили Индонезия и Малайзия (718 и 714 млн кубометров соответственно).

Общие поставки СПГ оказались в 12 раз больше, чем прокачал по «Силе Сибири» «Газпром» (542 млн кубометров).

Поставки по газопроводу, запущенному в конце 2019, резко выросли летом после того, как «Газпром» начал снижать цены. Формула контракта, заключенного в 2014 году, построена на привязке газовых цен к корзине из нефтепродуктов. Стоимость поставок пересматривается ежеквартально и меняется с лагом в 9 месяцев вслед за ценой мазута и газойля.

В июле и августе Китай закупал примерно вдвое больше газа в России, чем зимой (281 млн кубометров в январе и 262 млн в феввале).

Накопленным итогом за 8 месяцев «Газпром» прокачал в КНР 3,35 млрд кубометров и вошел в график поставок, согласно которому к концу года должен импортировать 5 млрд кубов.

Минимальный объем, оговоренный принципом «бери или плати» составляет 4,25 млрд кубометров.

В сентябре «Газпром» объявил, что начинает проектировать второй трубопровод в Китай. Так называемый западный маршрут, который был впервые предложен китайцам в 2006 году под названием «Алтай», а в 2014-м был переименован в «Силу Сибири-2», как ожидается, будет проложен через Монголию.

Рамочное соглашение по «Силе Сибири-2» «Газпром» и китайская CNPC подписали еще в мае 2015 года. Оно, впрочем, закрепило лишь базовые условия - 30 млрд кубометров в год в течение 30 лет, график наращивания объема поставок, минимальные годовые контрактные количества, суточные контрактные количества. Твердый контракт на продажу этого газа так и не был заключен.

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