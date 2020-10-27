Студенты БГУИР заходят в аудитории и призывают к забастовке 3 27.10.2020, 11:19

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Университет продолжает забастовку солидарности с рабочими.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) сегодня продолжает бастовать.

Бастующие студенты БГУИР заходят в аудитории и призывают присоединиться к забастовке, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что 25 октября истек строк Народного ультиматума Лукашенко, а 26 октября в Беларуси стартовала Общенациональная забастовка.

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