Студенты БГУИР заходят в аудитории и призывают к забастовке

Студенты БГУИР заходят в аудитории и призывают к забастовке3
- 27.10.2020, 11:19
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Университет продолжает забастовку солидарности с рабочими.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) сегодня продолжает бастовать.
Бастующие студенты БГУИР заходят в аудитории и призывают присоединиться к забастовке, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Напомним, что 25 октября истек строк Народного ультиматума Лукашенко, а 26 октября в Беларуси стартовала Общенациональная забастовка.