Минчане вышли на акцию солидарности к РУВД Московского района 27.10.2020, 11:28

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Люди требуют освобождения задержанных медиков.

У здания Московского РУВД Минска собирались люди, чтобы поддержать арестованных утром в цепи солидарности врачей, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Позже из Московского РУВД начали отпускать медиков, задержанных сегодня утром. На них составили протоколы по статье 23.34.

Солидарные медики и просто неравнодушные люди, приходят встречать врачей к Московскому РУВД, их становится все больше.

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