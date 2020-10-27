Минчане вышли на акцию солидарности к РУВД Московского района
- 27.10.2020, 11:28
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Люди требуют освобождения задержанных медиков.
У здания Московского РУВД Минска собирались люди, чтобы поддержать арестованных утром в цепи солидарности врачей, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Позже из Московского РУВД начали отпускать медиков, задержанных сегодня утром. На них составили протоколы по статье 23.34.
Солидарные медики и просто неравнодушные люди, приходят встречать врачей к Московскому РУВД, их становится все больше.