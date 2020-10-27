Чехия ввела ночной комендантский час из-за коронавируса 27.10.2020, 11:26

Магазины должны будут закрыться в 20:00.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на правительство Чехии, в стране объявлено о введении ночного комендантского часа с 21:00 до а 5:00. Ограничения вступят в силу с 28 октября.

Исключения будут сделаны для поездок на работу, для срочных поездок для защиты жизни, здоровья или имущества и для прогулок с собакой в пределах 500 метров от дома.

Магазины должны будут закрыться в 20:00 со среды, а по воскресеньям все точки розничной продажи будут полностью запрещены. Будут работать только АЗС, аптеки, а также рестораны для выдачи еды на вынос.

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