Что происходит на «Гродно Азоте» — в цехах и на проходной

Что происходит на «Гродно Азоте» — в цехах и на проходной5
- 27.10.2020, 11:59
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Рабочие отказываются принимать смену, производственный цикл может полностью остановиться.
На «Гродно Азоте» в семь утра 27 октября около проходной предприятия собралось примерно 60 человек. Это рабочие предприятия и гродненцы, которые приехали поддержать заводчан, сообщает tut.by.
По информации Стачкома предприятия, в цеху «АКиКАС» первая смена смену не сдает, а третья — не принимает.
Примерно половина третьей смены цеха «Аммиак-3» — на больничных.
В цеху «Карбамид-4» третья смена на 8.30 еще не подписала бумаг о приеме смены.
Напомним, 26 октября многие работники смены предприятия отказывались идти на работу и оставались около проходной завода. Сотрудники предприятия говорили, что цеха «Карбамид-4» и «Аммиак-3» не приняли смену.