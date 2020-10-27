Что происходит на «Гродно Азоте» — в цехах и на проходной 5 27.10.2020, 11:59

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Иллюстрационное фото: ТАСС

Рабочие отказываются принимать смену, производственный цикл может полностью остановиться.

На «Гродно Азоте» в семь утра 27 октября около проходной предприятия собралось примерно 60 человек. Это рабочие предприятия и гродненцы, которые приехали поддержать заводчан, сообщает tut.by.

По информации Стачкома предприятия, в цеху «АКиКАС» первая смена смену не сдает, а третья — не принимает.

Примерно половина третьей смены цеха «Аммиак-3» — на больничных.

В цеху «Карбамид-4» третья смена на 8.30 еще не подписала бумаг о приеме смены.

Напомним, 26 октября многие работники смены предприятия отказывались идти на работу и оставались около проходной завода. Сотрудники предприятия говорили, что цеха «Карбамид-4» и «Аммиак-3» не приняли смену.

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