Главный тренер сборной Швеции по хоккею: Не думаю, что нам следует играть в Беларуси

Главный тренер сборной Швеции по хоккею: Не думаю, что нам следует играть в Беларуси1
- 27.10.2020, 12:04
- 2,934
Юхан Гарпенлов считает, что Минск — не подходящее место для проведения спортивных соревнований.
Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлов прокомментировал информацию о возможности переноса чемпионата мира из Минска, пишет tut.by.
«Если вас интересует мое личное мнение, то я считаю, что нам не следует играть в Беларуси», — сказал Гарпенлов в интервью Aftonbladet.
Напомним, что чемпионат мира должен пройти в 2021 году в Риге и Минске. При этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попросил Международную федерацию хоккея (ИИХФ) перенести турнир из Минска.
В ИИХФ создали специальную экспертную группу, которая до ноября будет изучать ситуацию. В федерации отметили, что они не будут переносить турнир по политическим мотивам, рассчитывают сыграть чемпионат в Беларуси, но не будут проводить его «в стране, где царит хаос и революция».