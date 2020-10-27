закрыть
27 октября 2020, вторник, 15:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Главный тренер сборной Швеции по хоккею: Не думаю, что нам следует играть в Беларуси

1
  • 27.10.2020, 12:04
  • 2,934
Главный тренер сборной Швеции по хоккею: Не думаю, что нам следует играть в Беларуси
Юхан Гарпенлов

Юхан Гарпенлов считает, что Минск — не подходящее место для проведения спортивных соревнований.

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлов прокомментировал информацию о возможности переноса чемпионата мира из Минска, пишет tut.by.

«Если вас интересует мое личное мнение, то я считаю, что нам не следует играть в Беларуси», — сказал Гарпенлов в интервью Aftonbladet.

Напомним, что чемпионат мира должен пройти в 2021 году в Риге и Минске. При этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попросил Международную федерацию хоккея (ИИХФ) перенести турнир из Минска.

В ИИХФ создали специальную экспертную группу, которая до ноября будет изучать ситуацию. В федерации отметили, что они не будут переносить турнир по политическим мотивам, рассчитывают сыграть чемпионат в Беларуси, но не будут проводить его «в стране, где царит хаос и революция».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич