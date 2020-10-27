закрыть
27 октября 2020, вторник, 15:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Режиссеры Гродненского драмтеатра присоединились к забастовке

1
  • 27.10.2020, 12:06
  • 2,679
Режиссеры Гродненского драмтеатра присоединились к забастовке
фото: grodno.in

В театре отменены все спектакли и репетиции.

Режиссеры Гродненского драмтеатра присоединились к забастовке, сообщает телеграм-канал НЕХТА.

Позже им предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию, но специалисты отказались. Сейчас в театре отменены все спектакли и репетиции.

Напомним, что 25 октября истек строк Народного ультиматума Лукашенко, а 26 октября в Беларуси стартовала Общенациональная забастовка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич