Режиссеры Гродненского драмтеатра присоединились к забастовке1
- 27.10.2020, 12:06
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В театре отменены все спектакли и репетиции.
Режиссеры Гродненского драмтеатра присоединились к забастовке, сообщает телеграм-канал НЕХТА.
Позже им предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию, но специалисты отказались. Сейчас в театре отменены все спектакли и репетиции.
Напомним, что 25 октября истек строк Народного ультиматума Лукашенко, а 26 октября в Беларуси стартовала Общенациональная забастовка.