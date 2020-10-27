Режиссеры Гродненского драмтеатра присоединились к забастовке 1 27.10.2020, 12:06

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фото: grodno.in

В театре отменены все спектакли и репетиции.

Режиссеры Гродненского драмтеатра присоединились к забастовке, сообщает телеграм-канал НЕХТА.

Позже им предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию, но специалисты отказались. Сейчас в театре отменены все спектакли и репетиции.

Напомним, что 25 октября истек строк Народного ультиматума Лукашенко, а 26 октября в Беларуси стартовала Общенациональная забастовка.

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