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Студенты МГЛУ идут мощным маршем по университету

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  • 27.10.2020, 12:10
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Студенты МГЛУ идут мощным маршем по университету
Фото: tut.by

Сегодня к забастовке присоединилось еще больше учащихся, чем вчера.

Студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) вышли на марш по университету, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Из одного из кабинетов корпуса «Д», во время обхода студентами аудиторий, с призывом присоединиться к забастовке, вышла вся группа.

Из некоторых аудиторий студенты выходят еще до того, как до них доходит колонна. Они присоединяются к маршу.

«Кажется, что нас даже больше, чем вчера!», - говорят студенты МГЛУ.

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