Минчанин поджег сарай соседа-милиционера 27.10.2020, 12:13

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иллюстрационное фото

Случай произошел в Партизанском районе столицы.

Минчанина обвиняют в угрозах в адрес милиционера и в поджоге хозпостройки в его дворе. Прокуратура Минска сообщает, что в суд направили уголовное дело.

Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении минчанина.

14 августа 2020 года, в полночь, мужчина позвонил соседу и пообещал сжечь его вместе с близкими и домом.

В тот же день после 10 вечера обвиняемый проник во двор к соседу и поджег хозяйственную постройку, расположенную рядом с жилым домом. Возгорание обнаружил сын потерпевшего — это позволило своевременно вызвать МЧС. Очаг возгорания локализовали.

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