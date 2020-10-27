Турецкая лира рухнула рекордно c начала века 3 27.10.2020, 12:16

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Фото: Reuters

С августа падение лиры приобрело хронический и безоткатный характер.

Над Турцией продолжают сгущаться тучи острого валютного кризиса, пишет finanz.ru.

По мере того, как президент Реджеп Эрдоган засыпает Запад агрессивными выпадами и ведет три войны с истощенными резервами и дефицитом платежного и торгового баланса, турецкий валютный рынок катится под откос, пробивая «дно» за «дном».

На торгах в понедельник лира обновила антирекорд к доллару, впервые в истории опустившись ниже отметки 8 лир за доллар (8,08 на 19.28 мск).

За день курс доллара к лире вырос на 1,54%, с начала октября - на 6%, с начала года - на 35%, что сделало турецкую валюту слабейшей на развивающихся рынках.

С августа падение лиры приобрело хронический и безоткатный характер: она дешевеет 9 недель подряд, чего рынок не видел ни разу с 1999 года.

Новый виток ослабления «спровоцировала растущая геополитическая напряженность» в отношениях Турции с США и ЕС, сказал AlJazeera валютный трейдер одного из турецких банков.

В понедельник Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать товары из Франции из-за заявлдений президента Эмманюэля Макрона. Тот сказал, что ислам переживает кризис, пообещал еще больше отделить религию от государства и провести ревизию финансирования мечетей после того, как парижский учитель Сэмюэль Пати был обезглавлен 18-летним чеченским подростком.

Эрдоган назвал Макрон «больным», которому «нужно проверить психику», в связи в чем Франция отозвала посла из Турции, заручившись поддержкой Германии и Папы Римского.

Кипр требует от ЕС введения санкций против Турции за разведку и добычу углеводородов спорной акватории средиземного моря, а США предъявляют претензии из-за покупки российский систем С-400.

«Какие санкции хотите - такие и вводите», - заявил Эрдоган в воскресенье, комментируя обвинения Пентагона, что российские вооружения не соответствуют обязательствам Турции в рамках НАТО. «Вы сказали нам вернуть С-400, но мы не туземцы, мы Турция», - сказал Эрдоган.

Обвал лиры - это плод «долгих лет ошибок монетарной политики», говорит управляющий активами Aberdeen Asset Management в Лондоне Виктор Сабо. Турецкий ЦБ удерживал ставку ниже уровня инфляции и отказывался ее повышать в начале 2020 года, когда лира уже стремительно дешевела.

Центробанк полагался на поддержку рынка за счет собственных резервов, продавая валюту сам и предписывая продавать государственным банкам. Но результаты оказались плачевны.

Начав год с валютными активами на 74 млрд долларов, к началу сентября регулятор имел уже лишь 44,9 млрд. Если же вычесть из это суммы резервы коммерческих банков (44 млрд долларов), то чистые ЗВР Турции практически равны нулю, писали аналитики Moody’s.

В сентябре агентство понизило и прежде «мусорный» суверенный рейтинг Турции до B2 - уровня Руанды и Уганды и предупредило, что страну ждет «масштабный кризис платежного баланса».

Август турецкая экономика завершился с дефицитом текущего счета в 4,6 млрд долларов - на такую сумму отток валюты из страны превысил ее приток по основным торговым и финансовым статьям.

Иностранные инвесторы с начала года сбросили турецкие активы на 13,3 млрд долларов - рекордную за 15 лет сумму. На прошлой неделе вопреки ожиданиям рынка ЦБ Турции не стал повышать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 10,25% годовых, что «очень разочаровало рынок», говорит стратег Rabobank Петр Матыс.

«Учитывая растущую обеспокоенность санкциями и геополитической напряженность путь наименьшего сопротивления для лиры направлен вниз», - добавляет он.

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