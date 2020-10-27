В Чечне ОМОН и СОБР устроили между собой перестрелку
- 27.10.2020, 13:18
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Два человека погибли.
В селе Ачхой-Мартан Чеченской республики РФ между сотрудниками двух силовых ведомств произошла перестрелка, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
«В Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский», — говорится в сообщении.
Количество пострадавших во время перестрелки не уточняется.
Причины конфликта между силовиками на данное время пока не известны.