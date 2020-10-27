Акция студентов БГУИР набирает обороты 27.10.2020, 13:30

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Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», акция бастующих студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники набирает обороты. Все больше студентов присоединяется к забастовке.

Отметим, что сегодня к акциям присоединились новые белорусские вузы.

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