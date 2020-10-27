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Акция студентов БГУИР набирает обороты

  • 27.10.2020, 13:30
  • 3,984
Акция студентов БГУИР набирает обороты

Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», акция бастующих студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники набирает обороты. Все больше студентов присоединяется к забастовке.

Отметим, что сегодня к акциям присоединились новые белорусские вузы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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