Словакия проверит все население на коронавирус уже на этих выходных
- 27.10.2020, 13:33
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Население страны составляет около 5,5 миллионов человек.
Как сообщает Сharter97.org со ссылкой на словацкие СМИ, Словакия готовится к общенациональному тестированию населения на коронавирус. Тестирование проведут уже на этих выходных: в субботу (31 октября) и воскресенье (1 ноября). Пилотные тестирования первых четырех округов проходили в минувшие выходные.
Отмечается, что тестирование пройдут все жители страны старше 10 лет.
Население Словакии составляет около 5,5 млн человек.