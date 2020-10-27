Страна взяла отгул 4 Алексей Мальцев, «Новая газета»

27.10.2020, 14:06

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Фото: «Новая газета»

Как в Беларуси проходит Общенациональная забастовка.

Белорусская оппозиция, как и обещала две недели назад, начала 26 октября Общенациональную забастовку. Лукашенко ожидаемо не выполнил ни одно из условий Народного ультиматума: не инициировал расследование пыток задержанных демонстрантов, не освободил политических заключенных и, конечно же, не ушел в отставку. Тысячи человек по всей стране в ответ — не вышли на работу.

Первым бастовать начали аммиачный и карбамидовый цеха завода «Гродно-Азот».

— В 7 утра около проходной собралось порядка 200 человек, — рассказывает председатель стачкома предприятия Юрий Рововой. — Их смена должна была начаться в 8 часов, но принимать ее рабочие не собирались. К 7:30 к заводу стянули силовиков. Они начали теснить людей за проходную — на территорию завода. Начались задержания: полсотни человек отвезли в РОВД. Задержанных били, на них топтались. Спрашивали: «Что, суки, не хотите работать?»

Бастующие заводчане так и не приняли смену.

— Сейчас те, кто отработал ночную, продолжают оставаться на рабочих местах. Но они работают уже 19 часов, — отмечает Рововой. — При этом бастующие отказываются принимать смену в ключевых цехах «Гродно-Азота»: в цехе «Аммиак-3» и цехе «Азотной кислоты и карбамидно-аммиачных смесей». Эти цехи — половина мощностей предприятия, они перерабатывают 5% республиканского природного газа. По моей информации, и рабочие вспомогательных цехов сейчас тоже думают покинуть цеха. Но начальство пока не дает им возможности оставить рабочие места.

Рововой говорит, что генеральный директор «Гродно-Азота» Игорь Бобырь и главный инженер Сергей Силивоник пытались уговорить рабочих принять смену. Безуспешно.

Фото: «Новая газета»

Поддержать заводчан к предприятию пришли студенты Гродненского госуниверситета. И таксисты. Горожане несут протестующим пиццу и чай.

Минские рабочие организовали забастовки иначе.

На тракторном заводе провели шествие. Десятки заводчан прошли маршем по цехам, скандируя«Далучайся!». К работе они не приступили.

На заводе колесных тягачей шествие устроили не по цехам, а по территории предприятия.

На Минском электротехническом заводе остановил работу штамповочный цех: заводчане пришли на рабочие места и начали просто общаться между собой.

На «Белкоммунмаше» к забастовке присоединились инженеры и технологи. Значительная часть персонала взяла больничные и отгулы.

Самая крупная акция среди минских «промышленников» — на тракторном заводе.

— В 8 утра мы собрались на проходной, человек 150, — рассказывает один из участников забастовки. — Дальше пошли маршем по цехам. Сначала по механическому, потом перешли в прессовый. Кричали другим заводчанам, чтобы они присоединялись. И человек 50 действительно влилось. В какой-то момент появились замдиректора по идеологии Андрей Сусленков и начальник термического цеха Алексей Колесников. Начали спрашивать, на каком основании мы ходим по заводу? Ну а мы вообще-то тут работаем. Просто их проигнорировали.

По мнению председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, забастовки на предприятиях могут расшириться.

— Отклик уже получен в более заметных масштабах, чем можно было ожидать. Если до этого дня мы предполагали, что протесты будут локальными, что люди будут просто брать отгулы, то сегодня видим, что, например, на «Гродно-Азоте» речь может зайти и вовсе об остановке производства, — говорит Ярошук. — Забастовки идут на ряде предприятий, где зарплаты выше, чем в среднем по стране, — на том же МАЗе, на «Беларуськалии», где люди получают по 800–1000 долларов. И это однозначно свидетельствует, что протест не социальный, а именно политический.

Рабочие — неотъемлемая часть белорусского общества. И если сейчас власти пытаются силой задавить общественность, то они пытаются задавить и рабочих.

Но заводчане — не единственные, кто начал в понедельник забастовку. По всей Беларуси не открылись сотни магазинов, кафе, парикмахерских: «Переучет», «Выходной», «Перемена товара».

— В нашем магазине работают четыре человека. Я взяла отпуск за свой счет, сотрудников тоже отправила в «неоплачиваемый», но на деле платить им буду, — рассказала мне одна из предпринимательниц. — Для меня это дело личное: 10 августа на митинге пострадал мой сын — его избили дубинками. Если бы не этот эпизод — не закрылась бы.

Фото: «Новая газета»

Еще одна форма протеста — крайне медленная езда. К ней прибегают даже те, кто вышел на работу: в соцсетях белорусы рассказывают, что электрички опаздывают в среднем на час. «Тормозят» и водители на городских улицах: создают пробки. Правда, не всегда без последствий: утром очевидцы засняли на видео, как недалеко от метро «Пушкинская» сотрудники ГАИ бьют дубинками по «слишком медленно едущему» автомобилю. Водителю приходится прибавить скорость.

К 12 часам у Белорусского государственного университета началась акция минских студентов: она собрала около 400 человек, которые перекрыли Ленинградскую улицу.

— Мы начали бастовать с 9 утра. Встали из-за парт и пошли в холл, — рассказывает один из участников акции, студент БГУ. — Сначала просто сидели в холле, затем заняли коридоры своих факультетов, призывая других присоединяться к забастовке. Преподаватели не препятствовали. Единственный факультет, который вообще не принял участие, — военный: им запрещено.

Фото: «Новая газета»

Студенческую акцию пыталась разогнать милиция. Без применения оружия.

Учащиеся сцепили руки и скандировали: «Пошел вон — ты и твой ОМОН!» Удивительно, но силовики действительно ушли.

Может быть — за подкреплением, но студентам это уже было не важно: они отступили на площадь Независимости, где влились в шествие минских пенсионеров.

Отдельную акцию провели студенты и преподаватели Минского государственного лингвистического университета: они встали цепью перед зданием вуза и спели «Воины света».

Единственные, кто не может напрямую бастовать, — врачи. Особенно в свете жесткого подавления демонстраций. По неофициальной информации, при разгоне шествия 25 октября резиновыми пулями и светошумовыми гранатами были ранены 6 человек.

Но у врачей — другая форма протеста. В районных чатах в Telegram люди пишут, что так легко получить больничный, как сейчас, в Беларуси нельзя было никогда: дают сразу на пять дней, при любом недомогании.

Будь здорова, Беларусь!

Алексей Мальцев, «Новая газета»

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