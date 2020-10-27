Байден увеличил отрыв от Трампа до 12% за неделю до выборов президента США 14 27.10.2020, 14:11

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Выборы состоятся уже 3 ноября.

В преддверии последней недели президентской кампании 2020 года кандидат от Демократической партии Джо Байден теперь крупнее всего опережает своего конкурента Дональда Трампа, пишет «Зеркало недели. Украина».

Согласно данным общенационального опроса Yahoo News и YouGov, преимущество бывшего вице-президента над президентом составляет 12%. За Байдена готовы проголосовать 54% американцев, когда за Трампа готовы отдать свои голоса 42%.

Стоит отметить, что разница в 12 пунктов – в четыре раза больше общенационального преимущества Хиллари Клинтон над Трампом в этот отрезок гонки 2016 года.

Перед финальным раундом дебатов между Трампом и Байденом опрос Gallup показал, что 56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока. Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали.

Трамп, который пытается задержаться в Белом доме еще на одну каденцию, продолжает отставать в опросах от Байдена. Аналитики журнала The Economist считают, что шансы Байдена на победу гораздо выше, чем у действующего главы государства.

Стоит отметить, что у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.

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