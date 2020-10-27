В Польше новый рекорд заражений коронавирусом

В Польше новый рекорд заражений коронавирусом3
- 27.10.2020, 14:38
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Предыдущий антирекорд заражений был зафиксирован в прошлую пятницу.
Министерство здравоохранения Польши подтвердило во вторник 16 300 новых случаев заражения коронавируса. Как сообщает Charter97.org со ссылкой на данные польского минздрава, это самый высокий ежедневный показатель с начала эпидемии.
Стоит отметить, что за последнии сутки умерли 132 человек.
Предыдущий антирекорд заражений был зафиксирован в прошлую пятницу. Тогда польский минздрав зафиксировал 13 632 случаев заражения.
Всего в Польше с начала пандемии инфекция подтверждена у более чем 280 000 человек. В реанимации сегодня находятся более тысячи человек.