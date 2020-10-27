Литва вручила Минску ноту по БелАЭС

Литва вручила Минску ноту по БелАЭС2
- 27.10.2020, 14:54
- 2,175
В ноте строго осуждается решение начать производство на электростанции.
Сегодня Литва вручила Минску ноту протеста по поводу намерений начать в ноябре производство электроэнергии на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), сообщает Delfi.
В ноте строго осуждается решение белорусских ведомств вопреки призывам Вильнюса и Евросоюза начать производство на электростанции, которую Литва считает небезопасной, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
По сообщению МИД, Литва и весь Евросоюз призывают Беларусь как можно скорее реализовать высочайшие требования безопасности и охраны окружающей среды, а также рекомендации стресс-тестов ЕС.
"Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском", – заявила советник президента Аста Скайсгерите журналистам после встречи президента Литвы Гитанаса Науседы с несколькими министрами.