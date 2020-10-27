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Литва вручила Минску ноту по БелАЭС

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  • 27.10.2020, 14:54
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Литва вручила Минску ноту по БелАЭС

В ноте строго осуждается решение начать производство на электростанции.

Сегодня Литва вручила Минску ноту протеста по поводу намерений начать в ноябре производство электроэнергии на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), сообщает Delfi.

В ноте строго осуждается решение белорусских ведомств вопреки призывам Вильнюса и Евросоюза начать производство на электростанции, которую Литва считает небезопасной, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

По сообщению МИД, Литва и весь Евросоюз призывают Беларусь как можно скорее реализовать высочайшие требования безопасности и охраны окружающей среды, а также рекомендации стресс-тестов ЕС.

"Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском", – заявила советник президента Аста Скайсгерите журналистам после встречи президента Литвы Гитанаса Науседы с несколькими министрами.

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