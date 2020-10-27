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Газеты Великобритании: Сегодня белорусами восхищается весь мир!

  • 27.10.2020, 15:54
  • 2,252
Газеты Великобритании: Сегодня белорусами восхищается весь мир!

Наши протесты становятся началом новой эпохи в истории.

Телеграм-канал «Страна для жизни» собрал передовицы сегодняшних британских газет:

«Беларусы продолжают удивлять мировую общественность своим упорством, миролюбием и единением. Беларусы - не просто мирные люди. Их протесты становятся началом новый эпохи в истории», - пишет британская пресса.

«Весь мир переживает за нас, восхищается нами, поддерживает нас.

Мы просто обязаны победить и доказать, что вместе и только вместе можно преодолеть любое зло и насилие. И восстановить справедливость в своей стране», - отмечает телеграм-канал.

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