Газеты Великобритании: Сегодня белорусами восхищается весь мир! 27.10.2020, 15:54

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Наши протесты становятся началом новой эпохи в истории.

Телеграм-канал «Страна для жизни» собрал передовицы сегодняшних британских газет:

«Беларусы продолжают удивлять мировую общественность своим упорством, миролюбием и единением. Беларусы - не просто мирные люди. Их протесты становятся началом новый эпохи в истории», - пишет британская пресса.

«Весь мир переживает за нас, восхищается нами, поддерживает нас.

Мы просто обязаны победить и доказать, что вместе и только вместе можно преодолеть любое зло и насилие. И восстановить справедливость в своей стране», - отмечает телеграм-канал.

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