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ТЦ «Импульс» в Минске вышел на акцию солидарности с бастующими рабочими

  • 27.10.2020, 15:55
  • 1,653
ТЦ «Импульс» в Минске вышел на акцию солидарности с бастующими рабочими

Фотофакт.

Торговый центр «Импульс» в Минске солидарен с бастующими рабочими. Сотрудники ТЦ и предприниматели выстроились в цепь в поддержку участников Национальной забастовки, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

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