ТЦ «Импульс» в Минске вышел на акцию солидарности с бастующими рабочими
27.10.2020, 15:55
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Фотофакт.
Торговый центр «Импульс» в Минске солидарен с бастующими рабочими. Сотрудники ТЦ и предприниматели выстроились в цепь в поддержку участников Национальной забастовки, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».
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