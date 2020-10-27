ТЦ «Импульс» в Минске вышел на акцию солидарности с бастующими рабочими 27.10.2020, 15:55

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Фотофакт.

Торговый центр «Импульс» в Минске солидарен с бастующими рабочими. Сотрудники ТЦ и предприниматели выстроились в цепь в поддержку участников Национальной забастовки, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

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