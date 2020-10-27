Бастующие выигрывают информационную войну 2 Григорий Меламедов

27.10.2020, 16:52

7,182

Архивное фото ТАСС

Важно убедить колеблющихся в трех вещах.

Из разных городов Беларуси приходит противоречивая информация о масштабе забастовок. Это естественно, поскольку идет информационная война. У властей в этой войне главная цель – посеять рознь между бастующими и теми, кто пока не решился. Лукашенковские пропагандисты используют неосведомленность людей о том, что вообще такое забастовка в современной экономике. Ведь наши представления о стачках основаны либо на опыте других эпох, либо на примере стран с совсем другой историей и другой политической системой. Например, многим кажется, что забастовка торгового центра в Лиде менее важна, чем стачка на огромном тракторном заводе. А это не так.

Во-первых, давайте помнить об экономических цепочках. Вот, например, жлобинские металлурги перестали отгружать продукцию, — сразу возникают проблемы у компаний-перевозчиков, тем более, что цены на бензин опять подскочили. То есть, сразу увеличивается вероятность, что транспортники тоже встанут. Во-вторых, если даже рабочих заставили работать из-под палки, и тот же МАЗ то работает, то стоит, — как отреагирует рынок? Как отреагировали власти, уже известно: они в панике.

Но белорусы тем и замечательны, что они перфекционисты и хотят всеобщую забастовку по полной программе. Поэтому придется учиться на ходу и немножко вспомнить теорию.

Согласно теории забастовок, всеобщей стачкой считается такая, в которую вовлечено около 90% работников. Она должна быть молниеносной и непродолжительной, потому что трудно держать такую планку долгое время. Ее основная идея: хозяин настолько испугается убытков, что немедленно вступит в переговоры через посредников. Но при забастовке с политическими требованиями, в условиях диктатуры, посредников не существует. В таких условиях требуется тщательная подготовка. Она включает упорную работу с колеблющимися и взаимный контроль участников, — точно знать, кто где находится, какому давлению подвергается и многое другое. Важно убедить колеблющихся в трех вещах. 1) Забастовка – единственный способ добиться цели. 2) Достижение цели действительно реально. 3) Большинство уже протестует, и колеблющимся остается только присоединиться, от них не требуется быть первопроходцами.

Теперь вопрос: как быть, если условий для хорошей подготовительной работы не было? Ответ: сказать себе, что подготовка как раз началась сейчас, то есть происходящее – это учеба. Но такая учеба, которая уже может давать результаты. Возвращаясь к теории, можно выделить следующие моменты.

Первое. Очень важен первый успех. Например, можно провести забастовку с локальной целью – восстановить на работе уволенных или вызволить арестованных коллег. Такую забастовку можно выиграть, и это бесценный опыт, на котором учатся все остальные. Это делают сегодня, например, медики.

Второе. Выбрать те предприятия и те отрасли, где есть самый большой шанс организовать забастовку всех работников. И цель пикетов – показать, что бастующие составляют подавляющее большинство, даже если на данном предприятии работает не так уж много людей. Пусть мало, зато все участвуют и демонстрируют это. Пример – вчерашняя забастовка сетей пиццерий.

Третье. Выбрать сферы, где эффект заметен сразу. В современной экономике это, прежде всего, сфера обслуживания. Какой сильный был вчера эффект, когда ГУМ всего лишь закрылся на пару часов раньше. Об этом сразу сообщили все информагентства, включая российские.

Четвертое. Люди по-разному переносят трудности. Наибольшие шансы на успех, — по примеру многих стран, — там, где большинство сотрудников составляют бывшие военные, ветераны или одинокие, уверенные в себе молодые люди, которым не надо кормить семью, и которые легко найдут другую работу, если придется.

И главное, изменить объективные экономические и социологические законы никакой режим не может, а законы эти в Беларуси сейчас приближают всеобщую стачку и позволяют народу побеждать в информационной войне.

Григорий Меламедов, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».