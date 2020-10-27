The Economist: Трамп все еще может победить 7 27.10.2020, 16:36

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Дональд Трамп

Шансы малы, но они есть.

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, с вероятностью в 95% побеждает на грядущих выборах своего оппонента, действующего главу Белого дома Дональда Трампа, пишет «Новое время».

Такой прогноз дает авторитетный британский журнал The Economist на основании анализа электоральных, экономических и демографических данных. Впрочем, Трамп все еще может одержать победу, пишет издание в своей свежей статье, — и вот три фактора, которые могут на это повлиять:

1. Избиратели Республиканской партии в ключевых штатах регистрируются для участия в выборах чаще, чем сторонники демократов.

В целом республиканцы в разгар пандемии активнее проводили агитацию вживую, тогда как многие из традиционных точек привлечения новых избирателей Демократической партией США — университеты и церкви — были закрыты из-за COVID-19 (или в их режим работы были внесены серьезные изменения).

К примеру, начиная с марта в так называемых «колеблющихся» штатах Флорида и Пенсильвания (в них электоральные предпочтения населения разделены практически поровну между двумя ключевыми партиями) республиканских избирателей зарегистрировалось на 100 тысяч больше, чем сторонников демократов.

Хотя обычно этот фактор не сильно влияет на исход голосования, свою роль может сыграть выбор неопределившихся избирателей (или же сторонников третьих партий). Впрочем, в этом году их меньше: всего 6%, по сравнению с 14% в 2016-м, пишет Economist, опираясь на результаты собственного опроса.

Вероятнее всего, они поддержат Джо Байдена — среди неопределившихся больше молодежи и темнокожих избирателей, а также людей азиатского происхождения, которые не попадают в электоральную группу Трампа.

Всего лишь 31% неопределившихся поддерживают действующего президента, сообщает британское издание.

2. Угроза со стороны вооруженных сторонников Трампа

Во время первых президентских дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом последний призвал своих сторонников «идти на избирательные участки и очень внимательно наблюдать». С одной стороны, это можно расценивать как обычный призыв регистрироваться в качестве наблюдателей на выборах, однако многие расценили реплику Трампа как поощрение запугивания избирателей, следует из статьи Economist.

В частности, этому поспособствовал отказ главы Белого дома публично осудить действия сторонников превосходства белой расы, отвечая в рамках дебатов на вопрос о Proud Boys — ультраправой организации, прибегавшей к насилию против митингующих во время протестов против расовой дискриминации в США.

Согласно информации главы Института исследований и образования в области прав человека Девина Бургхарта, вооруженные группы людей в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин уже рассматривают возможность присутствия на избирательных участках в день голосования.

«Они заявятся в бронежилетах с [винтовками] AR-15. Призыв Трампа, сделанный во время первых дебатов, наделил их решимостью, и теперь они обязательно появятся [на участках]», — отметил он.

В то же время только 40% избирателей планируют лично прийти на участки в день выборов, — в частности, это связано с пандемией коронавируса. Помимо этого, в рамках досрочного голосования в США зафиксировали всего два небольших инцидента: в Вирджинии сторонники Трампа выстроились в живой коридор, через который избиратели вынуждены были проходить, чтобы попасть на участок; в том же штате женщина, представившаяся наблюдательницей от команды Трампа, пыталась проникнуть в местное управление по вопросам проведения выборов.

3. Бюллетени, отправленные по почте, могут чаще признавать недействительными. Демократы же в этом году склоняются к почтовому именно голосованию.

Именно этот фактор может помочь Дональду Трампу на выборах, равно как и то, что признанные недействительными «почтовые» бюллетени легче использовать с целью фальсификаций, чем те, которые были лично брошенны избирателями в урну.

Хотя в настоящее время массовый отзыв бюллетеней не наблюдается, британское издание отмечает другой тревожный тренд: бюллетени, отправленные по почте афроамериканцами, чаще признают недействительными. Так, в 2020 году в рамках досрочного голосования в штате Северная Каролина 42% отклоненных бюллетеней приходилось именно на темнокожих избирателей.

Помимо этого, подсчет голосов в отдельных регионах США может быть затянут из-за местных законодательных решений: например, Верховный суд штата Пенсильвания постановил, что к подсчету принимаются только те отправленные по почте бюллетени, которые получены комиссиями не позже чем через три дня после закрытия избирательных участков.

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