Студенты БГУИР — бастующим рабочим «Гродно Азот»: С вами народ! 27.10.2020, 16:48

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Видеофакт.

Telegram-канал «Хартия-97» публикует видео акции солидарности протестующих студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники с бастующими работниками «Гродно Азот». Cтуденты скандируют: «С вами народ!»

Стоит отметить, что на «Гродно Азот» проходит одна из самых массовых забастовок в Беларуси.

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