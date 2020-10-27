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Студенты БГУИР — бастующим рабочим «Гродно Азот»: С вами народ!

  • 27.10.2020, 16:48
  • 2,176
Студенты БГУИР — бастующим рабочим «Гродно Азот»: С вами народ!

Видеофакт.

Telegram-канал «Хартия-97» публикует видео акции солидарности протестующих студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники с бастующими работниками «Гродно Азот». Cтуденты скандируют: «С вами народ!»

Стоит отметить, что на «Гродно Азот» проходит одна из самых массовых забастовок в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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